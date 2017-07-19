Sud: Sbarra, stagione di cambiamento importante per occupazione e imprese -2

Obiettivo opportunita' per giovani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Nel corso dell'intervento sono stati richiamati alcuni dei principali indicatori della trasformazione in atto: tra il 2022 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno e' cresciuto piu' della media nazionale, una dinamica che le prime stime confermano anche per il 2026; aumenta la natalita' d'impresa con un saldo positivo di 11.100 unita', pari a piu' di un terzo del dato nazionale. Nel secondo trimestre 2026 il tasso di occupazione ha raggiunto il 51,1% nuovo record dall'inizio delle rilevazioni mentre dall'inizio del Governo Meloni sono stati creati circa 500.000 posti di lavoro nel Mezzogiorno.

Sul fronte degli investimenti, attraverso gli strumenti della Zes Unica, negli ultimi due anni sono stati attivati circa 22,1 miliardi di euro di investimenti privati, con un impatto economico complessivo di circa 60 miliardi di euro e 73.000 ricadute occupazionali.

'Il nostro obiettivo - ha concluso - e' fare in modo che questa crescita economica possa tradursi in opportunita' per i giovani, che possano trovare nel Mezzogiorno le condizioni per formarsi, lavorare e costruire qui il proprio futuro.

Perche' partire deve essere una scelta e non una necessita'.

Il nuovo Mezzogiorno non ha bisogno di essere inventato. Ha bisogno di essere raccontato per quello che e': un territorio che sta cambiando e che deve tornare a offrire ai suoi giovani la possibilita' di scegliere dove costruire il proprio futuro'.

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-09-26 14:09:40 (0295)GOV,PA 5 NNNN