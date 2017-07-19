Sud: Sbarra, in 3 anni da Governo basi per Mezzogiorno piu' produttivo e competitivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 nov - Sbarra ha evidenziato come il Mezzogiorno sia stato posto al centro delle scelte strategiche per lo sviluppo dell'Italia. Il sottosegretario ha ricordato le principali misure attuate: la Zes Unica, rifinanziata con 2,3 mld nella legge di bilancio 2026, il piu' alto stanziamento dalla sua istituzione, e la sua strutturalita' triennale, con lo spostamento da novembre a gennaio della finestra per effettuare le comunicazioni integrative da parte delle imprese per gli avvenuti investimenti; il Nuovo Dipartimento per il Sud, nato per sostenere e garantire l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione delle politiche strategiche che il Governo intende attuare nel Mezzogiorno; i Contratti istituzionali di sviluppo e i fondi Pnrr e Fsc, con risorse destinate alle infrastrutture, alle imprese, al lavoro ed anche per valorizzare turismo, cultura, economia del mare e aree interne. A questo si aggiunge l'allargamento della Zes Unica a Marche e Umbria, regioni in transizione.

