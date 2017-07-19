Sud: Sbarra, al lavoro perche' sia vero motore di sviluppo dell'intero Paese

Intervento ai 100 anni di Confindustria Reggio Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, e' intervenuto questo pomeriggio all'evento celebrativo per il centenario di Confindustria Reggio Calabria, che si e' tenuto presso il Teatro 'Francesco Cilea'. Questo traguardo 'testimonia la forza e la capacita' della Calabria, di Confindustria e delle parti sociali di essere protagonisti di uno sviluppo possibile dei territori, fondato sul lavoro e sull'impresa', ha detto Sbarra, evidenziando inoltre l'attuale fase di crescita concreta che sta interessando il Mezzogiorno: aumento del Pil, investimenti, occupazione. 'Con il Governo Meloni in questi ultimi anni, sono stati creati 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro stabili, oltre la meta' dei quali nel Mezzogiorno', ha proseguito Sbarra, aggiungendo anche che 'i dati Invitalia mostrano nel 2024 la nascita di 4.114 nuove imprese e il 51% ha sede al Sud'. Soffermandosi sulle misure della Legge di Bilancio 2026, Sbarra ha ricordato oltre agli interventi per sostenere i salari dei lavoratori, l'aumento degli stanziamenti alla sanita', alla famiglia, la riduzione delle tasse al ceto medio, il rifinanziamento della Zes Unica con 2,3 miliardi di euro - il piu' alto dall'istituzione della misura - e la sua strutturalita' triennale, con slittamento a gennaio delle comunicazioni integrative; gli incentivi alle assunzioni di giovani, donne, lavoratori svantaggiati, nelle regioni Zes; il rifinanziamento della Nuova Sabatini; i fondi per la Nuova Transizione 5.0 e i Contratti di sviluppo. 'Il Governo Meloni e' impegnato con una visione unitaria, coordinata, concreta di politiche e investimenti per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come vero motore di sviluppo dell'intero Paese. Il Sud non e' piu' periferia, ma grazie al protagonismo del mondo dell'impresa e del lavoro, delle istituzioni nazionali locali e' parte integrante e sempre piu' protagonista della crescita nazionale', ha concluso Sbarra.

