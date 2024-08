Sud: nasce programma complementare politiche di coesione Sardegna con oltre 374 mln

Fitto: avviate interlocuzioni per firma accordo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - Il Cipess, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, dando seguito alla richiesta della Regione Sardegna, ha istituito il Programma Complementare (POC) regionale, con una dotazione complessiva di 374 milioni di euro, di cui 262 provenienti dal bilancio dello Stato e 112 dal bilancio regionale.

'Quello di oggi e' un segnale importante per la Sardegna - ha dichiarato il Ministro Fitto - le risorse oggi assegnate saranno indirizzate al finanziamento di progetti in settori strategici per cittadini e imprese, ma questo e' solo un primo importante risultato delle interlocuzioni avviate tra il Governo e la Regione che, questo e' il mio auspicio, condurranno in tempi rapidi alla sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione'. La quota piu' rilevante del POC, di circa 120 mln, e' destinata all'inclusione sociale. Il Programma cofinanziato dal Governo investe in istruzione e formazione.

Si rafforza la capacita' amministrativa degli enti preposti alla gestione del programma. Altra priorita' riguarda progetti di potenziamento dei sistemi digitali e dematerializzazione della burocrazia. Una quota rilevante del POC, pari a 44 milioni di euro, e' dedicata al sostegno alla competitivita'. Significativi sono gli interventi in materia ambientale, pari a circa 85 milioni di euro.

com-Dca

(RADIOCOR) 01-08-24 16:54:25 (0636)PA,FONUE 5 NNNN