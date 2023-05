Sud: Naddeo (Aran), Pa volano di sviluppo ma serve impegno per organici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mag - 'La pubblica amministrazione puo' essere il volano per lo sviluppo del Sud. Ma perche' sia cosi', occorrono organici sufficienti con adeguate competenze professionali e su questo e' indispensabile lavorare in modo coordinato tra le varie istruzioni statali, regionali e locali'. Cosi' il presidente Aran, Antonio Naddeo, a margine del Forum del Mezzogiorno "Antonio Serra", in corso a Cosenza. 'Amministrazioni pubbliche ben funzionanti ed efficienti, attrattive per i giovani, sono il presupposto per mantenere sufficientemente elevata la domanda interna e anche per garantire efficienza al settore privato. Va messo in moto un circuito virtuoso e a beneficiarne sara' lo sviluppo di tutto il nostro Paese', ha aggiunto Naddeo.

