Sud: Musumeci, per investimenti serve deroga 5 cinque anni a norme autorizzatorie

"Abbiamo 5 mld in cassa, ma dobbiamo poterli spendere bene" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 28 nov - Una deroga di cinque anni per alcune norme autorizzative per sbloccare gli investimenti in Sicilia e nel Mezzogiorno. La proposta del governatore della regione siciliana Nello Musumeci arrivera' presto sul tavolo del governo nazionale: il presidente siciliano si accinge a telefonare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere un appuntamento. E' lo stesso presidente della Regione siciliana a raccontarlo a una platea qualificata a chiusura della conferenza 'Investimenti nel Mezzogiorno d'Italia: opportunita' di sviluppo' promossa da Deloitte e patrocinata da Svimez e Irfis, che si e' svolta a Palermo. 'La normativa che blocca l'attivita' autorizzativa - dice Musumeci - e' una follia: i tempi e l'incertezza bloccano gli investimenti e fanno scappare investitori e giovani siciliani. Per questo ho chiesto un appuntamento al presidente Conte: non ci servono nuove risorse ma dobbiamo poter spendere bene e presto i nostri cinque miliardi che abbiamo in cassa. Chiediamo una deroga per cinque anni alle normative che impongono lacci e lacciuoli senza mettere in discussione la trasparenza delle azioni amministrative'. E poi aggiunge: 'Serve un pensatoio: abbiamo avviato un lavoro programmatico che preveda e prepari la Sicilia del 2030. E' una rivoluzione culturale in una regione nella quale la stessa lingua non prevede la forma al futuro. Non si progetta ma vive alla giornata. Ma c'e' anche una luce positiva: nell'ultimo biennio abbiamo raddoppiato la spesa pubblica, spendendo la maggiore cifra per il dissesto idrogeologico e l'infrastruttura immateriale'. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e' netto quando parla di carenze infrastrutturali che vengono dal passato, di desertificazione delle risorse umane, di problemi legati a un meccanismo burocratico con tempi inaccettabili e, soprattutto dell'assenza di un governo centrale. Ma soprattutto e' chiaro quando rimette al centro del dibattito il Ponte sullo stretto.

