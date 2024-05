Sud: Meloni, Zes unica Mezzogiorno grande occasione di rilancio

Zes al Sud per far competere regioni ad armi pari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Palermo, 27 mag - "Io penso che la Zes unica del Mezzogiorno sia una grande occasione per il Sud Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento a Palermo per firma dell'accordo tra Governo e regione Sicilia di sviluppo e coesione. "Noi, ha spiegato, abbiamo deciso di sostituire le Zes che avevamo soprattutto nelle zone retro-portuali con un'unica zona economica speciale che investe tutto il mezzogiorno, penso che aver spuntato questo accordo con la Commissione europea non fosse scontato, penso che sia stato frutto di un ottimo lavoro per il quale chiaramente devo ringraziare soprattutto il ministro Fitto e penso che sia una grande occasione".

Mi sento di tranquillizzare sul fatto che non ci saranno lungaggini, Presidente Schifani, noi garantiremo - ha detto la premier - e stiamo gia' garantendo con il piano strategico che stiamo gia' lavorando e con 2 miliardi di euro che abbiamo messo con il decreto sui crediti d'imposta per la Zes unica nel mezzogiorno che sono gia' stati approvati e "questo racconta un'idea che non e' l'idea del Sud che dobbiamo mantenere con l'assistenzialismo perche' non ne possiamo migliorare le condizioni, questo racconta un'altra idea di sviluppo del Sud che e' combattere a monte la disparita' che esiste, consentire a queste regioni di competere ad armi pari per dimostrare il loro valore".

