Sud: Mazzuca (Confindustria), Zes intercetta interesse imprese, mettere a sistema

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - "Il Mezzogiorno va considerato il principale bacino potenziale di crescita, in parte ancora inespresso, dell'Italia. La responsabilita' delle istituzioni e del sistema delle imprese e' trasformare il Fattore Mezzogiorno da occasione congiunturale a componente strutturale dello sviluppo. Occorre un consolidamento e, per farlo, serve una politica industriale che faccia crescere ecosistemi, non episodi isolati". Lo ha detto Natale Mazzuca, vice presidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno durante il convegno sulla Zes unica (Zona economica speciale unica) e gli incentivi per il Sud, organizzato da Confindustria Molise. "La Zes Unica ha dimostrato di poter intercettare l'interesse delle imprese, soprattutto grazie alla combinazione tra semplificazione amministrativa e credito d'imposta. E' un valore da mettere a sistema. Tenuto conto che la sfida non e' solo quantitativa, ma qualitativa.

Occorre innalzare la qualita' media dei progetti, riequilibrare la distribuzione territoriale degli investimenti, rafforzare e ampliare le filiere innovative al Sud e fare in modo che gli incentivi producano effetti strutturali'.

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