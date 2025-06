Sud: Mazzuca (Confindustria), da collaborazione con Zes risultati concreti

"Ora fondamentale omogeneita' di implementazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - "La collaborazione tra Confindustria e la Struttura di missione Zes, avviata col Protocollo d'intesa per favorire la conoscenza delle opportunita' offerte dalla Zes unica, sta portando risultati concreti, come dimostra l'aumento delle autorizzazioni uniche. Ora e' fondamentale garantire la conoscenza di queste opportunita' e l'omogeneita' di implementazione in tutti i territori, inclusi quelli, come la Calabria, che hanno piu' margini di miglioramento. La possibilita' di ottenere in circa 30 giorni tutti i titoli necessari per avviare nuovi investimenti produttivi e' un'opportunita' strategica, che le imprese devono saper cogliere e che puo' rappresentare un volano di competitivita', anche nell'ottica di consolidare e rafforzare i livelli di crescita sperimentati dall'economia meridionale negli ultimi anni'. Lo ha detto Natale Mazzuca, vice presidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno, presso Confindustria Catanzaro - Sede territoriale di Unindustria Calabria durante l'evento organizzato da Confindustria e Intesa Sanpaolo, 'Investimenti, Innovazione, Credito. Il valore del Mezzogiorno e le opportunita' della Zes Unica".

