Sud: Fitto, presto in Parlamento per verifica avvio nuova Zona economica speciale

'La copertura per il credito d'imposta c'e'' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - "Torneremo in Parlamento per una verifica sullo stato d'attuazione delle otto Zone economiche speciali e dell'avvio della nuova Zona economica speciale". Lo ha annunciato il ministro degli Affari europei e del Sud, Raffaele Fitto, nel corso dell'audizione sul Dl Pnrr convocata dalla commissione Bilancio della Camera.

"Molto spesso - ha aggiunto riferendosi in particolare alle risorse destinate al credito d'imposta riconosciuto per le otto Zes e per la nuova Zes unica - si sono fatte valutazioni che non corrispondono al dato reale, e un momento di confronto, un monitoraggio e' utile per capire il livello di avanzamento della Zona economica speciale e per verificare il lavoro delle otto Zone economiche speciali". Il ministro ha comunque assicurato che "la copertura c'e'" e ha osservato, nello stesso tempo, che "il tema e' in evoluzione".

