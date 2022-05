Sud: Emiliano, reddito energetico applicabile alle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - 'La Regione Puglia ha approvato la legge sul reddito energetico.

La Regione finanzia le famiglie perche' realizzino sui loro tetti impianti energetici e consumino energia gratis in questo modo. Il surplus viene inoltrato sulla rete, quindi si da' una risposta anche collettiva non solo individuale e con i soldi che si guadagnano dal surplus, si reinveste nel fondo che finanzia per ora sulle famiglie ma questa cosa si puo' fare anche sulle imprese. Si puo' finanziare l'impresa perche' in tutto o in parte autofinanzi il proprio fabbisogno a costo zero'. Lo ha detto Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, intervenendo al convegno organizzato da Confcommercio su "Pnrr e il Mezzogiorno che verra'", oggi a Bari.

Dca

(RADIOCOR) 24-05-22 12:57:07 (0325)ENE,PA 5 NNNN