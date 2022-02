Sud: Carfagna, rispettato cronoprogramma smantellamento baraccopoli di Messina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - 'Il cronoprogramma stringente per lo smantellamento della baraccopoli di Messina assegnato al Commissario, nella figura del prefetto di Messina, e' ad oggi pienamente rispettato, nonostante la sua estrema complessita'. Grazie anche alla fruttuosa collaborazione tra il Commissario stesso e il Comune di Messina, che ha consentito di mettere a sistema tutte le risorse a disposizione, sia quelle gia' nella disponibilita' del Comune che quelle stanziate recentemente dal Parlamento. Collaborazione che sta consentendo oggi un buon coordinamento degli interventi di demolizione, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, di risanamento e bonifica delle aree, di ricollocamento abitativo delle persone residenti nelle baraccopoli'. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sullo stato di avanzamento degli interventi connessi al progetto di risanamento e riqualificazione delle aree ove insistono le baraccopoli della citta' di Messina. 'Per le singole attivita', sono stati individuati i soggetti attuatori: l'Agenzia comunale ARISME incaricata dell'individuazione dei nuovi alloggi per gli abitanti delle baracche e di tutte le procedure amministrative per consentire il trasferimento dei medesimi nei nuovi alloggi; Invitalia responsabile dell'attivita' di demolizione, rimozione, smaltimento, conferimento in discarica dei materiali di risulta, risanamento, bonifica e riqualificazione urbana ed ambientale delle aree del Comune di Messina ove sorgono le baracche, nonche' della realizzazione di nuovi alloggi e della manutenzione di immobili gia' esistenti destinati a ospitare famiglie che lasciano le baracche. Nelle prossime settimane verranno avviati ulteriori interventi di demolizione nelle aree baraccate', ha aggiunto il ministro.

Dca

