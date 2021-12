Sud: Carfagna, interlocuzione con Ue su decontribuzione, renderla strutturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - "E' in atto un'interlocuzione intensa con gli uffici della Commissione Ue, per la possibile proroga della decontribuzione del 30% per le imprese che operano nel Mezzogiorno che scadra' il 30 giugno 2022. Stiamo lavorando per agganciarla ad un'altra forma giuridica in modo di renderla strutturale per alcune zone del Sud legandola alle partite della transizione ecologica e digitale". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna nel suo intervento all'evento Top 500 Campania 'Pnrr, il sud che verra'' in corso a Napoli. "E' in atto uno scambio intenso con la Commissione, sono abbastanza ottimista, bisogna trovare un'altra misura giuridica cui agganciarla e renderla meno universale". La decisione della Commissione europea di estendere fino al 30 giugno 2022 il regime di Temporary Framework, che consente agli Stati membri di intervenire in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, consente di prolungare la 'decontribuzione Sud'. "L'obiettivo e' di riuscire a estenderla oltre quel termine, svincolandola dal Temporary Framework" precisa Carfagna.

