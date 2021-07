Sud: Carfagna, domani prima riunione Commissione semplificazione investimenti

Fine lavori entro 10/9. 'Velocita' e' necessita' del momento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 5 lug - Comincera' domani i suoi lavori la Commissione interministeriale per individuare gli incentivi alle imprese attualmente in vigore nel Mezzogiorno ed esaminarne la reale efficacia, istituita con un decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Alla Commissione, guidata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministro per il Sud, Giulio Veltri, partecipano, si legge in una nota, i tecnici di nove ministeri. Il loro lavoro, che andra' completato entro il 10 settembre, servira' a proporre un provvedimento per la semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Sud, cosi' come richiesto dal Pnrr.

'Con l'insediamento di questa Commissione - ha detto il ministro Mara Carfagna - comincia una nuova partita. Nei primi quattro mesi di Governo tutta l'attenzione e' stata puntata sulla necessita' di indirizzare una parte significativa della spesa sullo sviluppo del Sud. Adesso bisogna cominciare a lavorare per rendere attive le opportunita' che si aprono. E' inutile creare incentivi se le imprese non riescono poi a beneficiarne a causa di procedimenti troppo complessi'.

Il ministro conclude: 'Ho chiesto tempi strettissimi per questa indagine perche' la velocita' e' la necessita' del momento. Bisogna dimostrare alle imprese e ai cittadini, subito, che i piani per la ripresa del Mezzogiorno non sono un'utopia ma risulteranno effettivi e realizzabili'.

com-Bof

(RADIOCOR) 05-07-21 17:11:14 (0456)PA,INF,EURO,FONUE 5 NNNN