Sud: Carfagna, con Cis Lecce-Brindisi riqualifichiamo 200 km di costa pugliese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Tra i progetti citati dal ministro Carfagna, la riqualificazione dell'ex collegio Tommaseo di Brindisi per la costituzione di un polo dell'innovazione del mare, con un investimento di 30 milioni di euro; i progetti per contrastare l'erosione del litorale brindisino, finanziati con 16 milioni di euro; l'hub per l'intermodalita' di Lecce, al quale sono destinati 29 milioni di euro; la ciclovia tra Otranto e Santa Maria di Leuca, proposta dalla Provincia di Lecce, a cui vanno 22 milioni di euro. 'Questo Cis della cultura, del turismo e del mare - ha concluso il ministro - servira' a migliorare l'attrattivita' e quindi le potenzialita' di sviluppo inespresse di un territorio che molti in questi anni hanno imparato a conoscere, ma che puo' diventare ancora piu' conosciuto, frequentato e apprezzato, nell'interesse della Puglia e dell'Italia'.

Dca

