Sud: Calderone, proroga decontribuzione necessaria per crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - "La proroga della Decontribuzione Sud e' un risultato del governo per il quale ringrazio il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, e in modo particolare la vice presidente esecutiva della Commissione Ue Margrethe Vestager". Lo afferma il ministro del Lavoro Marina Calderone, dopo il via libera alla proroga al 31 dicembre 2024 dello sgravio in scadenza a fine mese per dipendenti delle aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

"Questa decisione e' il riconoscimento del fatto che la decontribuzione e' oggi necessaria per continuare nel percorso intrapreso di riduzione dei divari territoriali.

Questi ulteriori sei mesi sono fondamentali per consentirci di mettere a punto una revisione organica della Decontribuzione Sud, piu' orientata agli investimenti", aggiunge.

