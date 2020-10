Sud: a Brindisi nasce Bravo Innovation Hub di Mise e Invitalia

Dal 1 ottobre candidature al programma Hub+Turismo+Cultura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 ott - E' stato presentato oggi a Brindisi "Bravo Innovation Hub" il primo acceleratore d'impresa di Invitalia esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno. All'inaugurazione della nuova struttura, ospitata nello storico Palazzo Guerrieri, sono intervenuti, tra gli altri, i sottosegretari al ministero dello Sviluppo Economico Mirella Liuzzi e ai Beni culturali Lorenza Bonaccorsi, il responsabile Incentivi e innovazione di Invitalia, Ernesto Somma e l'amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza. L'hub propone programmi di accelerazione verticali per velocizzare l'ingresso nel mercato delle imprese allo scopo di validare e sviluppare il modello di business, implementare fatturato, accedere al mercato dei capitali, intercettare partner strategici e commerciali. Al programma di accelerazione 2020 "Hub +Turismo+Cultura" dedicato alle imprese della filiera turistico-culturale possono presentare domanda di partecipazione startup e microimprese in qualsiasi forma giuridica costituite dal 1? gennaio 2016 con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia o Sicilia. Le domande di partecipazione vanno inviate alla mail finanzaimpresa@pec.invitalia.it dalle ore 12:00 del 1? ottobre 2020 alle 12:00 del 3 novembre 2020. Invitalia selezionera' 10 proposte, valutando l'idea, le potenzialita' dell'impresa e il suo team imprenditoriale. Il programma vale oltre 40mila euro per ciascuna impresa.

