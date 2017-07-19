Subacquea: Urso, economia settore genera valore per 3,5 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - "Il primo Rapporto Nazionale sulla dimensione subacquea offre, per la prima volta, una fotografia organica di un ecosistema produttivo strategico per il nostro paese. La filiera ha dei numeri sempre piu' significativi. In meno di 10 anni il valore dei prodotti e sistemi riconducibili alla dimensione subacquea e' salito da 1,1 a 3,5 miliardi di euro, un incremento straordinario, raramente riscontrabile in altri comparti". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento alla presentazione del rapporto sulla dimensione subacquea. "Le imprese del settore - ha aggiunto Urso - occupano 63.458 addetti e generano 30,5 miliardi di euro di fatturato. Detengono, fattore importante e significativo, 12.659 brevetti, che in gran parte sono concentrati nelle regioni della Lombardia e del Lazio".

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(RADIOCOR) 16-07-26 17:05:29 (0586) 5 NNNN