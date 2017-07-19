Stretto di Messina Spa: Mit rinnova comitato di controllo analogo
Confermata terna uscente fino a tutto il 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Il ministero delle Infrastrutture ha confermato la terna di componenti del comitato di controllo analogo sulla societa' Stretto di Messina Spa, il cui incarico era scaduto a fine anno. In vista della scadenza, lo scorso 15 dicembre il coordinatore della Struttura tecnica di missione del Mit aveva chiesto formalmente di rinnovare l'organismo nell'attuale composizione per il biennio 2026-2027.
