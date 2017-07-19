Stretto di Messina Spa: Mit rinnova comitato di controllo analogo -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Il Mit, con il decreto 348 del 30 dicembre scorso e pubblicato il 9 gennaio sul sito, ha disposto il rinnovo della composizione del comitato, confermando Salvatore Pilato (Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente), Giancarlo Caselli (avvocato dello Stato) e Raffaele Bifulco (professore ordinario di diritto costituzionale).
