Strade: Mit, completato lo scavo del tunnel Trebisacce sulla Ss 106 Jonica

Salvini: svolta decisiva per la Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - Completato lo scavo della Galleria Trebisacce, il tunnel piu' lungo del Terzo Megalotto della Ss 106 Jonica, in corso di realizzazione da Webuild per conto di Anas. L'abbattimento degli ultimi diaframmi, segnala una nota del Mit, segna un passaggio decisivo nella costruzione dei 38 chilometri della nuova strada statale a doppia carreggiata tra Sibari e Roseto Capo Spulico. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione 'per un risultato concreto che avvicina il completamento di un'opera strategica per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno'. Per Salvini, 'la nuova SS106 significa collegamenti piu' rapidi e sicuri, minori tempi di percorrenza, maggiore accessibilita' per i territori e una connessione piu' efficiente tra gli assi autostradali A2 e A14'. Il ministro sottolinea inoltre il valore economico e occupazionale dell'intervento, che ha generato circa 1.200 posti di lavoro e coinvolto una filiera di circa 900 imprese, il 45 per cento delle quali calabresi.

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