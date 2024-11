Strada Parchi: Battistoni (FI), traforo Gran Sasso non chiudera' nei mesi invernali

Audizione commissario sicurezza sistema idrico alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 nov - 'In commissione Ambiente e' stato audito il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi in merito ai lavori di messa in sicurezza per rischio idrogeologico e ai tempi di lavorazione per il traforo del Gran Sasso che ha visto una serie di criticita' durante la fase dei lavori in seguito ad un'alterazione dei valori di torbidita' riscontrati in sede di cantierizzazione che hanno interrotto la viabilita' e creato disagi'. Lo ha dichiarato in una nota il vicepresidente della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, Francesco Battistoni (FI), riferendosi ai cantieri riguardanti anche la galleria della Strada dei Parchi.

