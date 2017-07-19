STOP Moda: Calicantus, e-commerce del settore in Italia raggiunge i 6,55mld -2

L'App-commerce motore da oltre 1,86 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - Tornando ai numeri dallo studio diffuso durante Pitti, l'83% degli operatori del settore della moda e' italiano (+5,06% rispetto al 2024), concentrato principalmente in tre regioni leader per numero di operatori: Lombardia, Campania e Veneto. Il restante 17% e' composto da player internazionali, guidati da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. La quota di traffico internazionale generata direttamente sui siti si attesta invece al 2%. A livello di canali, il comparto si scopre fortemente mobile-centrico: l'App-commerce e' un motore fondamentale che da solo genera il 28,41% del fatturato totale del settore (pari a oltre 1,86 miliardi di euro), posizionando la moda al secondo posto in Italia per acquisti via applicazione, subito dietro ai grandi marketplace. 'Un risultato straordinario se si considera che attualmente solo il 17% dei primi 1.000 merchant ha gia' implementato un'applicazione proprietaria, a dimostrazione di enormi margini di crescita per chi investira' in questo asset', e' sottolineato nel comunicato. Nella Top 10 dei brand piu' popolari in Italia (guidata da Zalando, Vinted e Zara, seguiti da Shein, H&M, OVS, ASOS, Tezenis, Intimissimi e Yoox), il tasso di italianita' e' pari al 40%.

Valentino Bergamo, ceo di Calicantus, ha commentato: 'l'AI e l'automazione sono ormai il presente del Digital Commerce, una vera cultura aziendale e non un semplice reparto. Nel settore della moda, dove la frammentazione dei canali e la gestione critica di resi e cambi taglia amplificano la complessita', l'AI diventa strategica. Tuttavia, senza una profonda integrazione con i sistemi d'ordine (OMS) per gestire flussi e cataloghi in tempo reale, anche l'AI piu' intelligente rimane priva di un vero battito cardiaco'.

Tra i trend digitali che stanno ridefinendo l'esperienza d'acquisto nel 2026, i contenuti video si confermano determinanti: il 46% degli acquirenti online dichiara di essere influenzato dai video brevi nella scelta dei prodotti.

La vera svolta strategica per i merchant e' tuttavia rappresentata dal Live Shopping. Le dirette streaming di vendita registrano tassi di conversione eccezionali, compresi tra il 9% e il 30% (nettamente superiori rispetto a un ecommerce tradizionale). Ma il dato piu' rilevante per il settore moda e' che l'utilizzo dei video live riduce il tasso di reso del 40%.

Quanto al tema dell'Agentic Commerce, il 35% delle aziende della moda ha gia' implementato soluzioni di Intelligenza Artificiale (e il 26% prevede di farlo entro un anno), utilizzandola principalmente per la creazione di contenuti e immagini prodotto (19%), la SEO (14%) e le traduzioni automatizzate per l'internazionalizzazione (13%). Lo studio ha evidenziato il rischio che davanti a sistemi AI capaci di comparare istantaneamente migliaia di prodotti basandosi su parametri puramente tecnici o di prezzo, i brand della moda.

rischiano l'invisibilita'.

(RADIOCOR) 21-06-26 14:54:25 (0298) 5 NNNN