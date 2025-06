STOP MLP Gdf: sequestra resort in Calabria, truffa per ottenere finanziamenti Invitalia -2

Simulavano a Invitalia aumento capitale mai avvenuto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Nel dettaglio, si spiega in una nota della Guardia di Finanza, le indagini hanno consentito di ricostruire, a livello indiziario, la fittizieta' dell'aumento di capitale dell'impresa beneficiaria, di 6.500.000 euro, perfezionato mediante sofisticati artifizi contabili tra diverse societa' a loro riconducibili, cosiddette 'schermo', rivelatesi sostanzialmente non operative, e coinvolte, a vario titolo, nelle attivita' illecite. In particolare, con operazioni commerciali e finanziarie ritenute dagli inquirenti fittizie, comunicavano e simulavano a Invitalia un aumento di capitale sociale, di fatto mai avvenuto, in violazione della normativa prevista per beneficiare dei finanziamenti.

