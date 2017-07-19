StoneX Bullion: moderatamente costruttivi su oro e argento per il 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Daniel Marburger* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Non possiamo parlare delle attese relative a oro, argento e metalli preziosi per il 2026 senza prima soffermarci brevemente sull'anno straordinario che si sta concludendo. A spiccare e' stato l'oro, con un rialzo di circa il 60% da gennaio a meta' novembre, su valori vicini ai 4.200 dollari l'oncia, dopo aver toccato il massimo storico a 4,381 dollari l'oncia nel mese di ottobre. L'argento e' arrivato a circa 54 dollari l'oncia, il platino si colloca nell'area 1.610-1.620 dollari l'oncia e il palladio e' sui 1.480 dollari l'oncia. Il filo conduttore e' rappresentato dalle attese di una politica monetaria piu' accomodante, un indebolimento del dollaro e una domanda sostenuta da parte delle banche centrali.

In particolare, il taglio dei tassi di 25 punti base della Fed a settembre ha ridotto i rendimenti reali e indebolito il dollaro, fattori storicamente favorevoli all'oro. I tagli della Bce a marzo e a giugno hanno rafforzato condizioni monetarie piu' accomodanti in Europa. Inoltre, le elevate attese di inflazione e il rischio geopolitico persistente hanno amplificato la domanda di beni rifugio.

Individuiamo alcuni fattori chiave che possono influenzare i prezzi dell'oro per il prossimo anno. In primo piano c'e' il percorso della politica monetaria, in particolare l'evoluzione dei tassi reali e del dollaro; citiamo poi la geopolitica insieme al commercio globale, con i dazi che gli Usa hanno imposto ai partner. Un terzo elemento sono i cicli elettorali e, infine, la domanda proveniente dalle banche centrali. I dati del World Gold Council relativi al terzo trimestre 2025 rivelano che gli acquisti netti delle banche centrali sono stati pari a circa 220 tonnellate, confermando che rappresentano un sostegno fondamentale per il mercato.

Secondo le indagini di settore, chi gestisce le riserve intende continuare ad aumentare le allocazioni in oro per il 2026, in particolare tra i mercati emergenti. Questa domanda strutturale aiuta a sostenere i prezzi anche durante le correzioni di mercato e puo' prolungare lo slancio durante le fasi di allentamento monetario.

Tutto cio' considerato, siamo moderatamente costruttivi per le performance nel 2026: se il ciclo di allentamento dovesse proseguire e il dollaro mantenersi debole, l'oro potrebbe mettere alla prova nuovi massimi. L'argento potrebbe restringere ulteriormente il rapporto oro/argento, sostenuto sia dal contesto macro sia dalla domanda industriale. Platino e palladio, infine, dovrebbero stabilizzarsi in linea con le dinamiche del settore automobilistico, pur difficilmente riuscendo a eguagliare lo slancio dell'oro.

Per gli investitori che si avvicinano all'oro, vediamo opportunita' di diversificazione strategica per il 2026 e una funzione di protezione da possibili cali dei mercati mentre, per l'argento, il plus e' un possibile beta ciclico in caso di consolidamento della domanda industriale. A proposito dei rischi, questi potrebbero derivare da eventuali sorprese di politica monetaria che portassero a un rialzo dei rendimenti reali, oltre alla volatilita' dopo una fase di forte apprezzamento. Il nostro orientamento e' quello di privilegiare un accumulo programmato piuttosto che cercare di individuare i punti di massimo. Spesso i consulenti wealth costruiscono i portafogli combinando un'esposizione core all'oro con una componente tattica in argento.

In termini di investimento, l'oro va considerato come uno strumento difensivo, non per speculazione. E' opportuno definire un peso strategico, pianificare gli ingressi in modo graduale e privilegiare i prodotti piu' liquidi (1 oncia, 100 grammi) per mantenere flessibilita'. Si puo' aggiungere un'allocazione in argento in modo selettivo qualora il profilo di rischio lo permetta, mantenendo un orizzonte temporale di lungo periodo.

Il nostro consiglio e' non inseguire le notizie ma nemmeno rinunciare per questo a un'esposizione strategica. E' preferibile adottare un piano disciplinato a scalare (ad esempio tramite tranche mensili o trimestrali). Mantenere un'esposizione core all'oro e valutare di integrarla con una quota di argento in tagli adatti. Le eventuali correzioni possono essere sfruttate per incrementare le posizioni; in alternativa, il piano graduale consente comunque di costruire un'esposizione in modo prudente.

*CEO di StoneX Bullion "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

