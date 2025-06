StoneX Bullion: l'argento supera i 35 dollari l'oncia: ecco perche' - PAROLA AL MERCATO

di Daniel Marburger* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - L'argento ha ufficialmente superato la soglia dei 35 dollari l'oncia, il livello piu' alto da oltre un decennio.

Il metallo bianco sta cavalcando l'onda della domanda di beni rifugio e della crescita industriale, soprattutto nei settori dell'energia pulita e della tecnologia. Gli investitori considerano sempre di piu' l'argento come un asset a duplice uso: in parte metallo prezioso, in parte industriale.

Sono diversi i fattori chiave che alimentano il rally dell'argento. In primo luogo, il rialzo e' legato al boom dell'energia verde: poiche' l'argento e' un componente cruciale dei pannelli solari, la loro produzione sta determinando una domanda senza precedenti. Ma non bisogna dimenticare il ruolo piu' ampio che l'argento svolge a livello industriale. Elettronica, veicoli elettrici e semiconduttori si affidano infatti all'argento per la loro produzione. A queste considerazioni si aggiunge la pressione monetaria, in quanto le preoccupazioni per l'inflazione e il debito spingono gli investitori verso gli asset fisici e l'argento rappresenta uno dei principali metalli preziosi tra oro, platino e palladio. Un'ultima ragione da citare e' lo stato di sottovalutazione del metallo bianco rispetto all'oro.

L'argento sta guadagnando slancio e sta superando molti asset tradizionali. Siamo convinti che l'esposizione all'argento fisico continui a offrire un mix di opportunita' e protezione.

*CEO di StoneX Bullion GmbH "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

