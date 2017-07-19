Stipendi: Lombardia e Milano al top ma solo Marche e Molise reggono al caro vita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - E' la Lombardia la regione italiana dove si guadagna di piu', ma la perdita di potere d'acquisto penalizza le regioni del Nord e , in quanto a capacita' di difendere il reddito reale, spiccano Marche e Molise, uniche due regioni che sono state in grado di resistere all'aumento dei prezzi degli ultimi dieci anni.

Una mappa con piu' di una sorpesa quella che emerge dell'edizione 2026 del Geography Index Report dell'Osservatorio JobPricing. Da una parte, infatti, in quanto a salari si conferma il primato della Lombardia, con una Retribuzione Globale Annua (RGA) media di 36.331 euro, seguita da Lazio (35.222 euro), Liguria (34.872 euro), Trentino-Alto Adige (34.522 euro) ed Emilia-Romagna(34.295 euro). In fondo alla graduatoria si trovano Basilicata (27.767 euro), Calabria (29.146 euro) e Sicilia (29.482 euro). Dall'altra, dal confronto tra retribuzioni e inflazione negli ultimi dieci anni, 2015-2025, l'Umbria registra la maggiore perdita di potere d'acquisto (-15,1%), seguita da Veneto (-13,9%), Sicilia (-13,1%) e Trentino-Alto Adige (-12,3%). Anche Lombardia (-8,9%) ed Emilia-Romagna (-10,7%), pur collocandosi ai vertici per livello retributivo, registrano una perdita pari o superiore alla media nazionale. Marche (+0,7) e Molise(+2,8) sono le sole regioni con un saldo non negativo e, anzi, le uniche dove nei fatti i salari sono aumentati rispetto al costo della vita.

Anche a livello provinciale non mancano sorprese. Milano consolida il primato e supera quota 40 mila euro, con una RGA media di 40.055 euro. Seguono Trieste (36.919 euro), Bolzano (36.319 euro), Roma (36.130 euro) e Bologna (35.956 euro). La parte alta della classifica resta fortemente concentrata nel Nord: 15 province dell'EmiliaRomagna e della Lombardia figurano nei primi 23 posti. La prima provincia del Mezzogiorno e' Cagliari, al 42esimo posto. Chiudono la graduatoria Matera, Crotone e Ragusa, ultima con 26.853 euro.

Un quadro che si capovolge quando si guarda al potere d'acquisto: su campione di 40 province analizzate, Campobasso e' l'unica a registrare un saldo positivo significativo nel decennio, con un +3,5%i. All'opposto Milano vede un brusco -9,9% di potere d'acquisto in busta paga in dieci anni; Bologna -10,6%; Genova -15,7%e Bolzano -22,8%.

AMI

(RADIOCOR) 28-09-26 11:36:40 (0208) 5 NNNN