Stem: Politecnico, rappresentazione dello scienziato dominata ancora da stereotipi

Ancora immagine di uomo geniale, solitario magari eccentrico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - Perche' ancora oggi, l'immagine piu' diffusa dello scienziato e' quella di un uomo geniale, solitario, magari un po' eccentrico, chiuso in un laboratorio? Partendo da questa domanda, Cristina Rossi-Lamastra e Omar Mazzucchelli della Polimi School of Management del Politecnico di Milano hanno condotto una scoping review, pubblicata su Sociology Lens, intitolata 'Still a Man in a Lab Coat? A Scoping Review on the Stereotypical Scientist'.

La scoping review esamina 106 studi accademici selezionati tramite la banca dati Scopus, con l'obiettivo di indagare come la figura dello scienziato venga rappresentata nei media, nella comunicazione pubblica e nei materiali educativi. Attraverso un inquadramento teorico basato sulla teoria della rappresentazione sociale, l'autore e l'autrice distinguono tra elementi centrali, stabili e condivisi nel tempo, ed elementi periferici, piu' soggetti a evoluzione.

Dall'analisi emerge che lo stereotipo dello scienziato si fonda sugli elementi centrali, particolarmente persistenti: il genere maschile, l'intelligenza geniale e l'appartenenza alle scienze fisiche e naturali. Questi elementi rimangono stabili, nonostante l'aumento della presenza femminile nella ricerca e le politiche di inclusione nelle discipline Stem.

Invece, gli elementi periferici, che includono caratteristiche come l'aspetto fisico (camice, occhiali, capelli arruffati) o alcuni tratti di personalita' (solitudine, eccentricita'), risultano piu' flessibili, ma non modificano sostanzialmente l'immagine prevalente. Il cuore dello stereotipo resta quindi invariato: lo scienziato e' ancora percepito come uomo.

