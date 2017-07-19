Stellantis: valuta oltre 1 mld di investimenti in Francia per nuovo veicolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Stellantis starebbe valutando un investimento superiore a 1 miliardo di euro in Francia per produrre un nuovo veicolo commerciale nello stabilimento di Hordain, nel Nord del Paese. A riferirlo e' Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier, secondo le quali il gruppo punterebbe anche a internalizzare alcune attivita' oggi affidate a fornitori esterni, facendo piu' ricorso all'automazione nello stabilimento di Hordain.

Il progetto si inserirebbe nella riorganizzazione avviata dall'ad Antonio Filosa per ridurre i costi e affrontare l'eccesso di capacita' produttiva. Il gruppo aveva gia' annunciato l'intenzione di investire "piu' di un miliardo di euro" in Francia, tra ricerca e sviluppo e la produzione dal 2029 di nuovi modelli Peugeot elettrici o ibridi, a Mulhouse.

In Francia Stellantis dispone di quattro stabilimenti: Mulhouse, Sochaux, Rennes e Hordain. Lo scorso anno hanno prodotto 661mila veicoli, su un totale di 5,5 milioni realizzati dal gruppo nel mondo.

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(RADIOCOR) 11-09-26 19:51:23 (0652) 5 NNNN