Stellantis: Uilm Molise, Termoli in attesa, nessun passo avanti con Filosa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Dall'incontro tra i sindacati e il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, "ancora una volta, non e' arrivata nessuna risposta concreta sul futuro dello stabilimento di Termoli. E' motivo di rammarico constatare che, nonostante i continui confronti e le nostre sollecitazioni, restiamo in una fase di incertezza in cui non si sciolgono le riserve sulle prospettive produttive del nostro sito". E' quanto si legge in una nota della Uilm Molise, a commento dell'incontro. Il sindacato continua "a chiedere con forza che nel nuovo piano industriale, atteso entro la meta' del prossimo anno, Termoli venga messa al centro con nuovi prodotti, siano essi motori, cambi o nuove lavorazioni del cambio. E' una scelta necessaria per garantire occupazione, prospettive industriali e futuro a questo territorio". Inoltre, entro la fine dell'anno "dovra' arrivare anche la chiarezza definitiva sul destino di Acc, la societa' che a Termoli dovrebbe avviare la produzione delle batterie. Non possiamo piu' permettere che tutto resti fermo e sospeso. Il tempo stringe: i lavoratori di Termoli e l'intero indotto hanno bisogno di certezze e di investimenti reali", si legge.

Ars

(RADIOCOR) 20-10-25 18:50:36 (0568) 5 NNNN