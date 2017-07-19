Stellantis: sindacati, confermate garanzie per Termoli, impegno su continuita' sito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Stellantis, in un incontro con i sindacati, ha confermato l'intenzione di dare continuita' al sito di Termoli attraverso le lavorazioni meccaniche e, in particolare, mediante l'adeguamento del Gse agli standard Euro 7 e l'allocazione di nuovi cambi per motori ibridi e-Dct. Sullo smart working si procedera' con gradualita'. E' quanto si legge in una nota congiunta di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, che spiegano di avere "ricevuto piena disponibilita' da parte di Stellantis a offrire opportunita' di ricollocazione ai 34 lavoratori italiani gia' assunti in Acc". I sindacati hanno inoltre avanzato la richiesta di riconoscere a 21 lavoratori che erano gia' dipendenti Stellantis la priorita' nel rientro presso lo stabilimento di provenienza originario. E' stata concordata la necessita' di dettagliare in un programma operativo le decisioni assunte sulle nuove produzioni di meccanica a Termoli, per questo si terra' il 6 marzo a Roma un incontro fra Stellantis e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. Per quanto riguarda l'annunciato rientro al lavoro dei lavoratori attualmente in smart working, Stellantis "ha assicurato che il percorso sara' graduale: anche in ottemperanza al dettato contrattuale e in conformita' alle esigenze logistiche dell'azienda, per il 2026 i lavoratori continueranno a svolgere lo smart working per una media di tre giorni settimanali; l'attivita' lavorativa in presenza riprendera' fra circa un anno e mezzo", spiegano i sindacati, sottolineando che "come organizzazioni sindacali esprimiamo la nostra apprensione per la situazione particolarmente difficile in cui versa il Gruppo e ribadiamo la necessita', da un lato, di rilanciare le produzioni negli stabilimenti italiani e, dall'altro, di insistere in sede europea affinche' vengano modificate le regole autolesioniste sulla elettrificazione che stanno mettendo in ginocchio l'industria dell'auto".

Ars

(RADIOCOR) 09-02-26 14:53:29 (0405) 5 NNNN