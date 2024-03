Stellantis: sindacati, Cigs a 968 dipendenti Maserati, nuovo stop su 500bev

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Questa mattina presso lo stabilimento Mirafiori Carrozzeria di Stellantis Europe e' stato firmato l'accordo necessario alla richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria con causale Contratto di Solidarieta' che coinvolgera' l'intera forza lavoro dedicata alla produzione dei modelli Maserati, ovvero 968 dipendenti, fino a fine anno. Lo comunicano in una nota congiunta i sindacati Fim, Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr torinesi, sottolineando che e' stata anche annunciata una ulteriore fermata su 500bev (25 marzo-2 aprile) determinata da mancanza commesse. "Il provvedimento mira a tutelare le maestranze coinvolte riducendo l'impatto provocato dal calo produttivo e dal conseguente riadeguamento dell'organico utile alle lavorazioni. Riteniamo sia stato adottato uno strumento utile ma sottolineiamo come il passaggio dalla Cigo al Contratto di Solidarieta' rappresenti il consolidamento della prospettiva peggiore ovvero la riduzione ai minimi termini della produzione Maserati su Torino, dopo la soppressione dei modelli berlina e suv", scrivono i sindacati. Inoltre, per i sindacati, "appare ancora piu' urgente un intervento forte sull'area torinese per salvaguardare gli stabilimenti e tutelare il lavoro in Stellantis e nella filiera automotive". Le motivazioni alla base dall'iniziativa unitaria programmata per il 12 aprile prossimo a Torino acquistano ancora maggior valore. "Occorre tutelare l'occupazione attuale e garantire il rilancio di tutte le attivita' occupazionali di Stellantis nel sito di Mirafiori in tempi brevi", concludono i sindacati.

Ars

(RADIOCOR) 20-03-24 12:21:42 (0326) 5 NNNN