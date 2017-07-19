Stellantis: Rocca incontra dipendenti Cassino, al lavoro per soluzioni per sito -2

Per sindacati bene interesse Regione ma serve un piano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - La visita di Rocca e' stata accolta 'positivamente' da Alessandro Cirulli e Gennaro D'Avino, segretari generali della Uil e della Uilm di Frosinone, sottolineando che 'a Cassino non si respira solo l'aria di una crisi industriale: si respira paura' e quindi 'adesso e' il tempo della concretezza: servono nuovi modelli produttivi, un cronoprogramma certo e garanzie reali per l'indotto. Il 2026 rischia di essere l'anno con il minor numero di giornate lavorative dall'apertura dello stabilimento nel 1972. Continueremo a incalzare azienda e istituzioni finche' gli impegni non saranno vincolanti.

Cassino ha bisogno di un vero piano industriale, non di rassicurazioni'. Per Mirko Marsella, segretario Fim-Cisl Cassino, la visita di Rocca e' 'apprezzabile' soprattutto alla luce del fatto che con la Giunta del Lazio 'hanno ribadito al ministro Urso le criticita' dello stabilimento'.

In particolare, ha insistito Marsella, serve 'accelerare i tempi e di non aspettare dicembre per capire il futuro dello stabilimento, perche' Cassino e' l'unico stabilimento italiano in cui non si e' concretizzato il piano industriale e quindi nuovi modelli da quando e' nata Stellantis: c'e' un'emergenza totale dovuta a volumi critici e chiaramente un indotto, un intero territorio in grosse difficolta''.

Fla

(RADIOCOR) 26-05-26 18:57:31 (0659) 5 NNNN