Stellantis: Palombella (Uilm), non bastano strette mano, su Mirafiori impegni concreti

Situazione rischia di diventare irreversibile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'Per il futuro di Mirafiori e del settore auto in Piemonte e in Italia non sono sufficienti strette di mano o rassicurazioni, ma occorrono progetti solidi, nuovi modelli e una strategia industriale che rilanci tutti gli stabilimenti e abbatta l'utilizzo massiccio alla cassa integrazione che ha raggiunto livelli insopportabili, sia in Stellantis che nell'indotto".

Lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale Uilm, a margine del Consiglio Uilm Piemonte a Torino, ricordando che, dopo molti anni, il 12 aprile a Torino si terra' lo sciopero unitario che riguardera' i siti di Stellantis e di tutte le aziende dell'indotto, per sensibilizzare le istituzioni locali, il governo e il sistema industriale sulla crisi del settore e chiedere un impegno concreto per nuove produzioni a Torino. "Vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro: non possiamo piu' aspettare, c'e' una situazione preoccupante che rischia di diventare irreversibile, frutto anche di mancate scelte industriali e di dichiarazioni contrastanti da Stellantis", ha detto Palombella, spiegando che "per affrontare e gestire gli effetti occupazionali della transizione ecologica sono necessari programmi strutturali, l'avvio di una discussione nazionale che porti risultati concreti e non solo incentivi, oltre a strumenti straordinari, come la riduzione dell'orario di lavoro a parita' salariale". Il sindacato ha chiesto un incontro all'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares: "Non abbiamo ricevuto risposte. Non c'e' piu' tempo da perdere, siamo a un bivio determinante per il futuro del settore auto e vogliamo risposte concrete e definitive', ha concluso Palombella.

