Stellantis: lancia Philantropy, parte da Italia programma supporto a comunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ott - Stellantis ha lanciato il programma 'Philanthropy', che riunisce le iniziative dedicate alle comunita' in cui il gruppo e' presente. E' stato presentato oggi a Torino in occasione dell'evento 'Future Days', il programma nazionale di orientamento alle materie scientifiche e tecnologiche (Stem) sostenuto da Stellantis in collaborazione con Next Level. Il progetto italiano si delinea su tre azioni principali filoni: promuove percorsi di scoperta e avvicinamento alle Stem co-progettati con docenti, divulgatori scientifici, aziende del territorio e ricercatori delle Universita', offre mentoring e case management personalizzato agli studenti piu' vulnerabili, per accompagnarli in percorsi di orientamento e di messa a fuoco delle proprie capacita' e aspirazioni, e introduce un innovativo percorso di EduCoach, che accompagnera' 60 docenti a migliorare le proprie pratiche educative e rispondere alle esigenze crescenti dei propri studenti. Il programma parte dall'Italia e prevede un'internazionalizzazione che coinvolgera' tutti i Paesi del mondo dove e' presente uno stabilimento Stellantis. In Europa il programma e' implementato con 40 organizzazioni no profit e relativi progetti focalizzati su proseguimento degli studi, educazione professionale, digitale, ambientale e scientifica, distribuiti su 9 Paesi. In Italia il programma e' sviluppato con 12 Onp e punta a raggiungere oltre 17.000 giovani nei prossimi tre anni. Solo con Next Level in Italia saranno coinvolti 10.000 studenti, 350 docenti e oltre 8.000 famiglie in 6 regioni entro il 2027. "Stellantis Philanthropy e' lo specchio di chi siamo e di cio' in cui crediamo. Riunendo le nostre iniziative di Philanthropy, Motor Citizens e Student Awards sotto un'unica identita' condivisa, confermiamo il nostro profondo impegno nel valorizzare le persone e nel sostenere l'istruzione e il progresso sociale in tutte le regioni", ha detto Xavier Chereau, Chief Human Resources and Sustainability Officer di Stellantis.

Ars

(RADIOCOR) 14-10-25 13:11:57 (0387) 5 NNNN