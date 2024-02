Stellantis: Fiom-Cgil, assemblee lavoratori chiedono azione a tutela produzione e lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - "E' in corso una campagna di assemblee della Fiom-Cgil nel gruppo Stellantis, oggi a Pomigliano e Mirafiori, i due stabilimenti dichiarati a rischio dall'amministratore delegato Carlos Tavares. La partecipazione delle lavoratrici e lavoratori alle assemblee di oggi e' stata straordinaria.

C'e' un clima di forte preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato Tavares, e non hanno dato garanzie le affermazioni del presidente Elkann". Lo ha fatto sapere Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilita', sottolineando che "il declino di Stellantis in Italia deve essere fermato. Non possiamo assistere al lento, progressivo, inesorabile spegnimento degli stabilimenti. Il tempo corre veloce e Stellantis non puo' continuare a non dare risposte". Le lavoratrici e i lavoratori, spiega la Fiom-Cgil, chiedono con urgenza, dopo la lettera di Fim, Fiom e Uilm nazionali, di continuare a mettere in campo iniziative che spingano le istituzioni a tutti i livelli a tutelare produzione e lavoro. "Inoltre, il tavolo sul settore automotive al Mimit non ha prodotto i risultati sperati. Anzi, a fronte delle iniziative del ministero di stanziare quasi un miliardo, su richiesta di Stellantis, la reazione aziendale e' stata la messa in discussione degli stabilimenti e dell'occupazione. Invece, la garanzia occupazionale e produttiva sono gli obiettivi principali alla base dell'accordo che bisogna stipulare tra sindacati, azienda e Governo", ha detto Lodi. Per questo, insieme a Fim e Uilm nazionali, "abbiamo chiesto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e all'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, un incontro", ha aggiunto, sottolineando che "ognuno deve assumersi le proprie responsabilita' nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e del Paese".

