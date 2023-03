Stellantis: Fiom non firma rinnovo contratto, "una ferita aperta"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - La firma del Ccsl di Stellantis, Iveco, Cnh Industrial e Ferrari "e' avvenuta ancora una volta escludendo la Fiom e le lavoratrici e i lavoratori. Il confronto si e' tenuto su due tavoli per volonta' delle aziende ed e' stato interrotto dalle stesse perche' l'obiettivo non era quello di individuare un nuovo sistema condiviso di relazioni sindacali". Cosi' Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil commenta l'accordo sul rinnovo del Ccsl del gruppo dell'automotive, che appunto non e' stato firmato dalla Fiom.

"L'obiettivo della Fiom era la realizzazione di un nuovo contratto, con i cambiamenti richiesti dai lavoratori: aumentare il salario in paga base sulla base dell'inflazione, stabilire un nuovo sistema premiante, migliorare le condizioni di lavoro, garantire investimenti e occupazione, affermare un ruolo democratico e partecipativo dei lavoratori attraverso il voto sugli accordi e la centralita' del ruolo dei delegati. Anche questa volta, invece, i lavoratori non saranno chiamati a decidere con un referendum sul proprio contratto", spiega Marinelli, sottolineando che "si e' scelto di perseguire la strada della divisione e non si sono colte le richieste di cambiamento da parte dei lavoratori". La Fiom sottolinea che "mentre Stellantis concede dividendi straordinari agli azionisti, i lavoratori continuano a subire ammortizzatori sociali e il peggioramento delle condizioni di lavoro. L'assenza di prospettive per la maggior parte degli stabilimenti e la diminuzione dell'occupazione attraverso le uscite incentivate contribuisco ad alimentare un clima di forte incertezza sul futuro". Secondo Marinelli, "questo e' il prezzo della mancanza dei necessari investimenti e dei ritardi accumulati sull'innovazione e sulla realizzazione di nuovi modelli a cui si aggiungono la crisi del mercato e le politiche industriali assenti dei governi". La Fiom parla dunque di "una ferita aperta" nel nostro Paese, perche' si crea "un indebolimento dell'intero sistema industriale che deve essere superato se si vuole affrontare e superare la sfida della transizione". La Fiom, conclude Marinelli, "ha una responsabilita' che e' alla base della propria azione sindacale e che portera' ai tavoli di confronto richiesti e che si apriranno con le aziende nei prossimi giorni: lavorare per un patto sull'occupazione e sull'innovazione perche' oggi la priorita' e' il lavoro e la democrazia senza le quali l'Italia rischia di pagare un prezzo molto alto".

