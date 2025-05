Stellantis: Fiom, a Melfi altre 500 uscite incentivate

Fiom non firma accordo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - "Non si fermano le uscite volontarie incentivate dagli stabilimenti di Stellantis in Italia. Oggi a Melfi sono stati annunciati 500 esuberi. Questo dopo che poche settimane fa ne sono state comunicate 300 a Pomigliano e 50 a Pratola Serra". Lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilita', sottolineando che "tutto questo accade quando ancora non e' stato scelto l'amministratore delegato del gruppo e quindi siamo ancora in assenza di un piano industriale per il rilancio degli stabilimenti italiani". Secondo Lodi, "sembra si stia configurando un vero e proprio piano di dismissione dall'Italia". Per queste ragioni, la Fiom-Cgil non ha firmato gli esuberi. "Vogliamo l'apertura di un confronto vero a Palazzo Chigi con il presidente John Elkann per poter arrivare ad un accordo che garantisca l'occupazione e il futuro dell'automotive nel nostro Paese', ha concluso Lodi.

