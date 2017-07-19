Stellantis: Fim-Cisl, futuro Melfi a rischio, azienda confermi investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - Lo stabilimento di Stellantis a Melfi "vive una fase di transizione delicata: i modelli in uscita garantivano solo volumi minimi, mentre i nuovi modelli - elettrici e ibridi - potranno avere effetti significativi sui livelli produttivi e occupazionali solo a partire dal 2026, quando saranno pienamente inseriti nel mercato. L'incertezza politica ed europea sulla transizione ecologica, senza un piano concreto di accompagnamento per l'industria automobilistica, pesa fortemente sul futuro del sito". Lo sostiene la Fim-Cisl Basilicata, al termine della riunione della rappresentanza sindacale della Fim Cisl di Stellantis e dell'indotto a Melfi e sottolineando che "il tempo delle attese e' finito. Senza un intervento deciso, il 2025 rischia di trasformarsi in un anno nero per Stellantis e per l'indotto di Melfi". Il sindacato, in un documento condiviso a fine riunione, ribadisce la propria volonta' di tutelare ogni posto di lavoro e di difendere il ruolo strategico dello stabilimento di Melfi all'interno del futuro industriale del gruppo Stellantis. La rappresentanza sindacale Fim-Cisl 2chiede con forza a Stellantis di confermare nuovi investimenti produttivi per garantire occupazione e competitivita' del sito di Melfi, e di investire nei servizi e nelle aree interne dello stabilimento per restituire qualita' all'ambiente di lavoro, Chiede alla Commissione europea di accompagnare la transizione ecologica con strumenti concreti e risorse dedicate, evitando che gli obiettivi ambientali si traducano in perdita di lavoro e desertificazione industriale. E ricorda al Governo, pur apprezzando la fiducia espressa dal Ministro Urso e l'annuncio di nuovi confronti istituzionali sul Piano Italia e sul settore automotive, che la realta' di Melfi e' segnata da calo produttivo e incertezze che pesano su occupazione e indotto".

