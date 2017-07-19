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            Stellantis: Fim-Cisl, bene impegni su Italia, ma situazione Cassino grave

            Piano industriale passo avanti rispetto a epoca Tavares (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Il piano industriale presentato da Stellantis a maggio "rappresenta certamente un passo in avanti rispetto all'epoca Tavares, ma restano ancora aperte questioni fondamentali per garantire la sicurezza occupazionale e le prospettive dello stabilimento di Cassino, strettamente legate alla definizione dei piani industriali per Maserati e Alfa Romeo, di Termoli oltre che al rafforzamento di Mirafiori". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, presentando il report trimestrale sulla produzione Stellantis in Italia, sottolineando che a Cassino "la situazione si sta sempre piu' aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%". Vista la situazione in Europa, sono comunque considerati "positivi gli impegni verso l'Italia", ovvero la crescita dei volumi produttivi, il fatto che nessuno stabilimento sia a rischio di chiusura, l'impegno a saturare le attuali produzioni al 80%, i 5 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo nel periodo 2026-2030 e le circa 300 assunzioni nelle aree di ingegneria nel biennio 2025-2026. Per la Fim-Cisl, le novita' piu' importanti sugli stabilimenti sono state rappresentate dalle tre nuove vetture e-car di Pomigliano (due entro il 2028), il nuovo C-Suv Alfa Romeo a Melfi (entro il 2028), il nuovo Maserati Grecale nel 2027, l'investimento di 1 miliardo di euro per il LCV large. "Nell'incontro sindacale ci aspettavamo risposte piu' concrete su Cassino e i progetti Maserati e Alfa Romeo. Il rinvio anche di pochi mesi pesa tantissimo in una situazione di bassissimi livelli produttivi. L'unica novita' e' la nuova Grecale entro il 2027, importante ma non sufficiente", ha detto Uliano, spiegando che "e' necessario garantire prospettive di medio-lungo periodo e individuare soluzioni immediate e nuove attivita' che consentano di sostenere l'occupazione e il futuro dello stabilimento".

            Ars

            (RADIOCOR) 03-07-26 11:47:35 (0297) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 4,999 -2,27 12.21.57 4,9935 5,11 5,072


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