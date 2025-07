Stellantis: Fim, parole gravi Imparato su stabilimenti, azienda smentisca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Le parole di Jean-Philippe Imparato, responsabile per l'Europa del gruppo intervenuto agli Stati generali dell'energia organizzati da Forza Italia alla Camera, "sono estremamente allarmanti e gravi non solo rispetto al sito abruzzese ma anche rispetto al futuro dei siti del gruppo presenti nel nostro Paese, anche rispetto agli impegni presi con noi e con il Governo nell'ultimo incontro dove e' stata garantita una missione produttiva a tutti gli impianti presenti in Italia". Lo hanno detto il coordinatore nazionale Fim-Cisl Stefano Boschini e il segretario della Fim-Cisl Abruzzo Amedeo Nanni, commentando il fatto che Imparato ha detto che "se entro fine anno non cambieranno le condizioni su costi energetici e regole sull'elettrico, saremo costretti a prendere decisioni toste, come la chiusura degli stabilimenti", citando tra questi, il plant Sevel in Abruzzo dove si produce il Ducato e altri veicoli commerciali Stellantis. "Ci aspettiamo che Stellantis smentisca le affermazioni di Imparato sulla chiusura di siti italiani cosa che ad oggi non ha fatto. In caso contrario si apre un problema di ordine politico su cui chiediamo l'immediata convocazione da parte del governo e azienda per capire le reali intenzioni rispetto al futuro di Sevel e degli altri siti del gruppo nel nostro Paese", hanno detto Boschini e Nanni.

