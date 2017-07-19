Dati
            Stellantis: Fim Cisl Basilicata, bene fiducia Urso, ma situazione Melfi preoccupa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - "Apprezziamo la fiducia espressa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, verso Stellantis e l'annuncio di un confronto con l'amministratore delegato Antonio Filosa e con l'Anfia per l'attuazione del Piano Italia, cosi' come il tavolo di ottobre sul settore automotive". Lo ha detto Gerardo Evangelista, segretario Fim Cisl Basilicata, sottolineando che, "tuttavia, la realta' che vivono i lavoratori a Melfi e' diversa: il calo della produzione e le continue incertezze non favoriscono ne' l'occupazione ne' la stabilita' delle aziende dell'indotto". Secondo Evangelista, "c'e' grande preoccupazione per il futuro e riteniamo che il 2025, se non si interviene con decisione, rischi di essere un anno nero per la produzione e per le tante aziende dell'indotto. Noi auspichiamo che possa invece diventare l'anno delle soluzioni concrete ai tanti problemi aperti".

            Domani, nella sede Fim Cisl di San Nicola di Melfi, si terra' l'attivo dei rappresentanti sindacali Fim di Stellantis e dell'indotto. Molti i temi al centro del confronto, anche alla luce delle ultime dichiarazioni del ministro Urso.

            Ars

            (RADIOCOR) 02-09-25 11:08:53 (0256) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 8,14 -1,09 13.43.19 8,092 8,339 8,282


