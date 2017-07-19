Dati
            Stellantis: Filosa, per rilanciare produzione servono obiettivi Ue meno stringenti

            Aprire a concetto neutralita' tecnologica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Il fatto che l'Europa abbia "imposto obiettivi cosi' stringenti in un cosi' breve lasso di tempo ha spiazzato sia la domanda che l'offerta. Dobbiamo cambiare le regole per riuscire a offrire ai nostri clienti l'intera gamma di veicoli che desiderano e che possono acquistare, solo cosi' sara' possibile rilanciare la produzione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella fabbrica di Mirafiori, a Torino. "Per raggiungere questo obiettivo, serve aprire al concetto di neutralita' tecnologica, servono misure che incoraggino il rinnovo del parco auto, serve sostenere il segmento delle piccole auto, serve rivedere i target imposti sui veicoli commerciali, che non sono raggiungibili", ha detto il Ceo.

            Ars

            Ars

(RADIOCOR) 20-10-25 17:13:27

              
            Stellantis 9,117 +2,27 17.36.12 8,854 9,22 9,007


