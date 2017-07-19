Stellantis: domani attivo unitario rappresentanze sindacali a Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Domani si terra' l'attivo unitario di tutte le Rsu, Rsa dell'area industriale di San Nicola di Melfi, coinvolgendo lo stabilimento Stellantis e le aziende dell'indotto. Lo hanno comunicato le segreterie regionali Basilicata di Fiom, Fim, Uilm, Fismic e Uglm. L'iniziativa arriva all'indomani dell'incontro con la direzione Stellantis e "rappresenta un passaggio fondamentale per fare il punto sulla situazione industriale e occupazionale del polo produttivo di Melfi".

Durante l'attivo saranno analizzate le prospettive future del sito di San Nicola, con particolare attenzione alle ricadute sul lavoro, sull'indotto e sulla tenuta complessiva del sistema industriale lucano. "L'obiettivo comune e' mettere in campo azioni concrete per salvaguardare e rilanciare il polo industriale di Melfi, dal punto di vista occupazionale e prospettive produttive future per la tenuta dell'economia regionale", si legge in una nota.

