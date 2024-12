Stellantis: disponibili a riaprire discussione con Trasnova per supportare azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - "Stellantis si e' resa disponibile a riaprire la discussione con la direzione di Trasnova al fine di capire come supportare l'azienda in questa fase, consapevole degli impatti che la fine del contratto con Stellantis ha sui suoi lavoratori". Lo fa sapere Stellantis Italia, con riferimento alla crisi Trasnova, azienda che opera nel settore della logistica e dei trasporti e che impiega circa 90 lavoratori in Campania, dopo che il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha anticipato al 10 dicembre il tavolo ministeriale sulla vicenda, alla luce dei licenziamenti annunciati dall'azienda dell'indotto Stellantis. "Stellantis ha informato Trasnova nei tempi previsti dalla legge comunicando che dal 2025 le politiche industriali all'interno degli impianti italiani avrebbero previsto l'internalizzazione delle attivita' svolte, decisione in linea con le azioni che stiamo assumendo per affrontare - anche noi - le difficolta' legate alla transizione verso la mobilita' elettrica indicata dalla politica, a tutela del lavoro delle persone di Stellantis", fa sapere ancora la societa'. Stellantis Italia sottolinea che "non vi e' alcun legame, pertanto, tra la decisione di internalizzare l'attivita' svolta da Trasnova e gli investimenti di Stellantis in Italia, tantomeno con il cambio della leadership di questi giorni, che al contrario si muove nel solco del dialogo e del rispetto istituzionale".

Stellantis, infatti, conferma la propria partecipazione all'incontro del 10 dicembre indetto dal Mimit.

Ars

