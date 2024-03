Stellantis: Cirio, bene decisione Governo di iniziare confronto da Mirafiori e Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'La decisione del Governo di iniziare il confronto con le Regioni dai due principali stabilimenti di Stellantis in Italia, Mirafiori e Melfi, e' un importante segnale di attenzione perche' Mirafiori rappresenta il cuore della manifattura nazionale legata all'automotive e viene incontro ad una specifica richiesta che avevamo avanzato direttamente al ministro". Lo hanno detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori al Lavoro Elena Chiorino e alle Attivita' produttive Andrea Tronzano, commentando il fatto che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato, i primi incontri sugli stabilimenti produttivi di Stellantis in Italia. Il tavolo su Melfi (Basilicata) e' stato fissato per martedi' 2 aprile, alle 15.30, e il giorno seguente, mercoledi' 3 aprile, alle 10, sara' il turno del tavolo per il sito di Mirafiori a Torino (Piemonte). In preparazione dell'audizione, nei prossimi giorni il presidente Cirio promuovera' un incontro con sindacati, associazioni di categoria e il Comune di Torino.

Ars

