Stellantis: Cirio, 500 Ibrida a Mirafiori prova che metodo funziona

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 25 nov - La presentazione della nuova 500 ibrida di Stellantis "e' un passaggio importante per la nostra citta' e per il nostro Paese, e oggi soprattutto abbiamo anche la prova concreta di un metodo che funziona e che insieme abbiamo portato avanti come istituzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la presentazione della Nuova 500 Ibrida, in corso a Mirafiori, a Torino. "Per la prima volta, insieme al Comune di Torino, abbiamo sottoscritto un accordo con Stellantis e messo in fila quello che ognuno doveva fare senza quell'atteggiamento lamentoso che ahime' questa citta' e questa regione hanno adottato in passato", ha detto Cirio, sottolineando che "noi abbiamo invece cercato di spiegare che continuare a stare qui, continuare a investire qui e' conveniente. Abbiamo cercato di fare in modo di dimostrare che fidarsi delle istituzioni, fidarsi della Citta', fidarsi della Regione, fidarsi del governo era conveniente e che ci sarebbe stata convenienza economica in un settore straordinario come quello dell'auto in una terra che ha lavoratori e lavoratrici affermati e capaci, in una terra dove e' conveniente rimanere anche grazie al fatto che siamo in grado di garantire il miglior utilizzo dei fondi europei".Quello di oggi "e' anche un punto d'arrivo perche' non e' che tutto questo e' arrivato gratis: e' arrivato grazie all' impegno, grazie al rischio, grazie al lavoro, grazie a un confronto serrato con l'azienda e con i sindacati", ha detto il presidente, sottolineando che "la Regione Piemonte sara' al fianco di Stellantis e continuera' esserlo, insieme alla Citta' di Torino e al governo, con un approccio istituzionale serio e costante. Finalmente l'Europa sta abbandonando quell'atteggiamento ideologico, che voleva un'Europa meno produttrice e piu' orientata ai mercati, e ora mette al centro la manifattura. Oggi stiamo aiutando realmente e concretamente l'economia non solo piemontese, ma di tutto il nostro paese".

