Stellantis: Cappellano vede presidente Giunta Molise, focus su Termoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Andrea Di Lucente, hanno incontrato, a Roma, il capo di Stellantis Enlarged Europe, Emanuele Cappellano, per discutere del futuro degli investimenti dell'azienda in Molise. 'L'incontro e' stato l'occasione per condividere le nostre preoccupazioni per la tenuta occupazionale dello stabilimento Stellantis di Termoli e per quella delle tante aziende della filiera automotive colpite dalle conseguenze della crisi del comparto automotive europeo', ha detto Roberti, sottolineando che 'e' emersa piena condivisione circa la necessita' e l'urgenza di mettere mano alle normative europee relative alle emissioni Co2 che hanno contribuito a mettere in ginocchio l'industria, puntando su una piena neutralita' tecnologica oltre il 2035, sull'attenzione da porre ai segmenti dei veicoli commerciali leggeri e delle piccole auto - particolarmente significativi per il nostro Paese -, sul rinnovo del parco circolante europeo, e su una ritrovata attenzione alla componentistica Made in Europe - per rilanciare le nostre eccellenze locali'.

E' stata ribadita 'con fermezza a Stellantis la richiesta di garantire un futuro sostenibile per lo stabilimento di Termoli, confermando come le istituzioni regionali, in cooperazione con quelle nazionali con cui siamo in costante contatto, siano disponibili ad accompagnare ogni soluzione volta a garantire la piena continuita' operativa dello stabilimento termolese e la crescita del territorio'. E' stato anche mostrato apprezzamento per 'la disponibilita' e l'apertura mostrata da parte dell'azienda a proseguire in un dialogo costruttivo, ma restiamo vigili in attesa di risposte concrete che confidiamo possano arrivare nei primi mesi del prossimo anno - ha concluso Roberti - Un dato e' certo dopo l'incontro odierno: lo stabilimento di Termoli resta un punto.

rilevante nel piano industriale dell'azienda'. Ars

