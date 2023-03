Stellantis: adotta principi Onu su emancipazione femminile, piu' donne in posizioni leadership

Tavares: impegno ambizioso su parita' di genere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - SStellantis ha adottato gli United Nations Women's Empowerment Principles, i principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite a dimostrazione del proprio impegno globale verso la parita' di genere. Il gruppo si agiunge ai circa 7.000 firmatari impegnati a rispettare le sette linee guida dell'accordo, dedicate all'emancipazione femminile. "La nostra complessa trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilita' sostenibile avra' successo solo se Stellantis sara' rappresentativa delle persone a cui offriamo la mobilita' in tutto il mondo', ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, sottolineando che "grazie alle nostre radici geografiche eterogenee abbiamo preso un impegno ambizioso riguardo la parita' di genere, valorizzando la promozione delle donne in tutti i ruoli, generando valore aggiunto e migliorando le performance aziendali". Stellantis ha chiuso il 2022 con un aumento delle donne in posizioni di leadership, passando dal 24% al 27%, cosa che consolida i progressi verso il raggiungimento della quota del 30% di posizioni dirigenziali ricoperte da donne entro il 2025 e di oltre il 35% entro il 2030, come indicato nel piano strategico Dare Forward 2030.

"L'inclusivita' ha come risultato fiducia, collaborazione e creativita'. Questi sono elementi essenziali per il successo della nostra Azienda e per la transizione verso una mobilita' sostenibile", ha detto Xavier Chereau, chief human resources & transformation officer di Stellantis. Per tutto il mese di marzo, Stellantis celebra la Giornata internazionale della donna con una serie di attivita', come programmi globali e regionali con workshop, eventi di networking, commemorazioni, video, messaggi sulla leadership e riconoscimenti per i dipendenti.

Ars

