Stellantis: 22 mln azioni ai dipendenti dal 2023, investiti 209 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 dic - Il piano di azionariato 'Shares to Win' di Stellantis ha raggiunto 22 milioni di azioni sottoscritte dal 2023, per un totale di 209 milioni di euro investiti. Nel dettaglio, i dipendenti hanno investito 141 milioni di euro, mentre i contributi integrativi dell'azienda ammontano a 68 milioni. La quota detenuta complessivamente dai dipendenti e' cosi' salita al 2,8% del capitale, +1,1% rispetto a ottobre 2023, prima del lancio del programma. Lo comunica la societa' in una nota, specificando che l'investimento medio da parte dei dipendenti nel 2025" e' stato di 1.150 euro e il tasso di sottoscrizione globale si e' attestato all'11%.

Il piano, attivo per il terzo anno consecutivo, ha coinvolto nel 2025 venti Paesi - due in piu' rispetto al 2024 - e oltre 235.000 dipendenti idonei, pari a "quasi l'intera forza lavoro globale di Stellantis", con Francia, Italia e Stati Uniti che hanno generato circa due terzi delle sottoscrizioni dell'anno.

L'offerta ha incluso uno sconto del 20% sul prezzo di sottoscrizione delle azioni, fissato a 6,52 euro, e un contributo aziendale fino a 1.000 euro, raddoppiato al 200% sui primi 200 euro investiti nel 2025. 'In Stellantis, la nostra mentalita' orientata alle persone e' alla base di iniziative come Shares to Win, di cui siamo molto orgogliosi', ha dichiarato nella nota Xavier Chereau, chief human resources & sustainability officer. 'Credo che l'azionariato aziendale rafforzi il legame di fiducia reciproca tra l'azienda e i suoi dipendenti'.

imt-com

(RADIOCOR) 05-12-25 12:40:09 (0323) 5 NNNN